Infortunio Neres, CdS: "Missione disperata per l'Inter"

Infortunio Neres, CdS: "Missione disperata per l'Inter"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

David Neres alle prese con un recupero disperato in vista della sfida all'Inter, in programma domenica 11 gennaio a San Siro. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Neres in tribuna, alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato domenica contro la Lazio e soprattutto con le terapie per la disperata missione-recupero verso il big match di domenica a San Siro contro l’Inter.

Lang nel tridente mascherato all’assalto dell’Hellas Verona (ore 18.30). Però nella casella di sinistra, la solita, il suo habitat naturale: a conti fatti, sostituirà l’amico del cuore ma tecnicamente toccherà a Elmas colmare il vuoto a destra" scrive il quotidiano.