Infortunio Neres, CdS: "Missione disperata per l'Inter"
David Neres alle prese con un recupero disperato in vista della sfida all'Inter, in programma domenica 11 gennaio a San Siro. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Neres in tribuna, alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato domenica contro la Lazio e soprattutto con le terapie per la disperata missione-recupero verso il big match di domenica a San Siro contro l’Inter.
Lang nel tridente mascherato all’assalto dell’Hellas Verona (ore 18.30). Però nella casella di sinistra, la solita, il suo habitat naturale: a conti fatti, sostituirà l’amico del cuore ma tecnicamente toccherà a Elmas colmare il vuoto a destra" scrive il quotidiano.
Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
