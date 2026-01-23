Non solo Lukaku: a Torino si rivedrà un altro big tra i convocati. Anguissa ancora in dubbio

In casa Napoli la situazione infortunati resta delicata in vista della trasferta contro la Juventus di Spalletti. Frank Anguissa non ha preso parte all’allenamento congiunto di ieri ed è più probabile un rientro per la sfida di mercoledì contro il Chelsea che dopodomani a Torino: decisivi i test di oggi e domani per capire se ci sarà con la Juventus.

Segnali positivi, invece, per Alex Meret, che a Torino dovrebbe tornare disponibile dopo aver disputato una parte dell’amichevole col Savoia. La coperta resta corta, ma Conte spera di recuperare almeno qualche pedina. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.