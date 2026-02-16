Le attenzioni di Conte verso Alisson in allenamento: ecco cosa gli chiede

Non solo dribbling e fantasia: per emergere nel Napoli di Antonio Conte serve anche disciplina. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sull’inserimento di Alisson Santos, arrivato da poco ma già al centro dell’attenzione dello staff tecnico. Il brasiliano sta prendendo confidenza con metodi di lavoro molto diversi da quelli a cui era abituato, soprattutto per intensità e richieste tattiche.

Conte insiste in particolare sulla fase difensiva, aspetto che Alisson deve ancora assimilare del tutto, complice una naturale vocazione offensiva fatta di strappi e giocate individuali. Un percorso graduale, accompagnato passo dopo passo dall’allenatore. In questo contesto si inserisce anche il contributo di Giovane, che ha mostrato grande disponibilità al sacrificio, mettendosi al servizio del compagno e invertendo i ruoli con intelligenza. Un segnale incoraggiante per l’equilibrio del reparto offensivo del Napoli.