CorSera esalta Alisson: "Sfrontato, leggero e libero di testa rispetto ad altri"

Il Corriere della Sera oggi in edicola elogia Alisson che è stato il grande protagonista della sfida di ieri sera al Maradona tra Napoli e Roma: "Sfrontato, leggero e libero di testa a differenza della maggior parte dei suoi compagni che invece sentono la pressione di un’annata in cui poco funziona, Alisson ha tirato fuori il Napoli da un guaio grande così e da uno stadio che in quel momento pareva quasi arreso all’idea della sconfitta. Segno che sul mercato di gennaio, se si cerca, si può fare bene.

Vallo a dire alla Roma e a un Malen davvero incontenibile: cinque gol in cinque partite, qui a Napoli per due volte l’olandese ha spinto i suoi a mettere il muso avanti".