CorSera esalta Alisson: "Sfrontato, leggero e libero di testa rispetto ad altri"
Il Corriere della Sera oggi in edicola elogia Alisson che è stato il grande protagonista della sfida di ieri sera al Maradona tra Napoli e Roma: "Sfrontato, leggero e libero di testa a differenza della maggior parte dei suoi compagni che invece sentono la pressione di un’annata in cui poco funziona, Alisson ha tirato fuori il Napoli da un guaio grande così e da uno stadio che in quel momento pareva quasi arreso all’idea della sconfitta. Segno che sul mercato di gennaio, se si cerca, si può fare bene.
Vallo a dire alla Roma e a un Malen davvero incontenibile: cinque gol in cinque partite, qui a Napoli per due volte l’olandese ha spinto i suoi a mettere il muso avanti".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
