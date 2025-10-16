Torino-Napoli non è mai una gara banale: ricordate cosa disse Conte?

La trasferta di Torino per la settima di Serie A non è una partita come le altre. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la gara contro i granata ha sempre scandito momenti cruciali nella storia recente del Napoli. Si va dal trionfo per 0-4 del marzo 2023, culmine della cavalcata Scudetto di Spalletti, al pesante 3-0 subito a gennaio 2024, visto da Antonio Conte come l'inizio della rinascita azzurra dopo il disastro.

A chiudere il cerchio, la vittoria per 0-1 del 1° dicembre 2024, firmata McTominay su assist di Kvaratskhelia. Conte è consapevole del peso della sfida e pretende che la sua squadra sia impeccabile. L'obiettivo è chiaro: non sbagliare e trasformare il campo del Torino in una tappa fondamentale per consolidare ambizioni e primato in classifica.