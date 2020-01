Inizia la Fase 2 dell'era Gattuso: 40 allenamenti per restituire alla squadra forza nelle gambe

Sta per cominciare la Fase-2 della gestione Rino Gattuso. Lo annuncia l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare il punto sul ritorno degli infortunati in vista della trasferta contro la Sampdoria: "Si è completato il periodo di 40 allenamenti richiesti dal tecnico del Napoli per restituire alla squadra forza nelle gambe e stanno per rientrare i big da troppo tempo ai box. Da ieri sono ufficialmente recuperati Koulibaly, Mertens e Maksimovic che hanno svolto allenamento completo con il resto della squadra. Per la sfida di lunedì sera a Genova il difensore senegalese potrebbe cominciare dalla panchina.

Anche Mertens dovrebbe essere seduto inizialmente in panchina, pronto a subentrare a Milik, che sta tirando la carretta dal 14 dicembre (ha giocato 8 partite in 48 giorni), e sarà fianco a fianco con Matteo Politano, fresco acquisto del club azzurro per questa stagione".