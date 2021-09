Insigne ha già 393' nelle gambe: Lozano scalpita per una maglia da titolare

Valutazioni in corso in casa Napoli in vista delle fatiche del turno infrasettimanale. Tra le situazioni che verranno analizzate da Luciano Spalletti, anche quella di Lorenzo Insigne, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

"E poi Insigne , con un 5 su 5, 393’ nel motore e un leggero infortunio patito contro la Juventus e per il quale ha stretto i denti. Spalletti è chirurgico nel suo utilizzo, avendolo sostituito nelle ultime tre gare contro Juve, Leicester e Udinese tra il 71’ ed il 74’. Lozano scalpita ed è pure rinfrancato dopo il 4-0 realizzato a Udine" scrive il quotidiano.