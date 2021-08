Insigne, Gazzetta elogia Spalletti: "Ha mediato ed evitato esplosione delle frizioni"

Raccontando del rinnovo di Insigne, che potrebbe sbloccarsi solo molto più avanti, in caso di cammino da Champions e nuove risorse in arrivo, la Gazzetta dello Sport elogia anche il “peso” di Luciano Spalletti in questa situazione delicata di mercato: "Le frizioni Insigne-Napoli potevano avere un esito deflagrante nell’ambiente interno ed esterno della squadra. Se tutto ciò non è accaduto finora, il merito va anche alle capacità di mediazione di Luciano Spalletti. Dal primo momento ha sposato il progetto societario, ma al tempo stesso ha dimostrato a chiare lettere tutta la sua stima per il capitano, per il suo modo di giocare ed essere in campo. E Lorenzo lo ha ripagato, iniziando concentratissimo la stagione sin dalla prima amichevole. Questo feeling può diventare molto importante per la competitività del Napoli, per centrare obiettivi stagionali dichiarati".