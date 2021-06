Insigne in bilico, CdS: "Bisogna fare in fretta col rinnovo per evitare equivoci"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato e ha il contratto in scadenza nel 2022. Il quotidiano spiega che se ne riparlerà a fine Europei, ovviamente, ma per evitare dubbi, bisognerà poi decidere in fretta, evitando, oltre ai dubbi, anche equivoci dannosi. Che non farebbero bene a nessuno.