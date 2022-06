Insigne in viaggio verso il Canada: il Toronto gli ha messo a disposizione un jet privato

E' in viaggio Lorenzo Insigne, direzione Canada, a bordo di un jet privato messo a disposizione dal suo nuovo club, il Toronto F.C.

E' in viaggio Lorenzo Insigne, direzione Canada, a bordo di un jet privato messo a disposizione dal suo nuovo club, il Toronto F.C. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'ormai ex capitano el Napoli non sarà solo, ovviamente: moglie, figli, genitori, suoceri e qualche amico lo accompagneranno.