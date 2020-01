Insigne non segna più, ma i quotidiani lo premiano: "Partita piena di fiammate, giocate e accelerate"

Un'altra partita senza gol per Lorenzo Insigne. Voto 5 per l'attaccante del Napoli su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, uno dei pochi quotidiani a bocciarlo: "Non salta l'uomo. Sfortunato sulla traversa. Solo davanti ad Handanovic tira a giro. Come Maurizio Costanzo, senza collo. Piede".

Il Corriere dello Sport lo premia con un 6: "Un controllo difettoso fa sfumare la prima occasione. Ma resta ben dentro la partita, predendosi diverse responsabilità, andando vicino al gol su azione e su punizione (traversa)".

Voto 6.5 per il Corriere della Sera: "Il San Paolo con lui non è tenero, però la sua partita è piena di fiammate. La rete non la trova, giocate e accelerate non mancano. Centra pure la traversa".

Voto 6 anche per Il Mattino.