Insigne non si fermerà un attimo: si trasferirà in Canada quando la Mls sarà già nel vivo

La Major League Soccer aspetta Lorenzo Insigne. Il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi comincerà a fine febbraio, il 26 è in programma da calendario la prima giornata, col Toronto FC che affronterà in trasferta il Dallas City FC. Il capitano del Napoli dovrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni solo in estate (il contratto attuale scadrà il 30 giugno) e dunque salterà i primi quattro mesi. Insigne non si fermerà un attimo, arriverà in Canada quando la MLS sarà nel pieno e bisognerà accelerare col Mondiale alle porte. Lo scrive il Corriere dello Sport.