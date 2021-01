Insigne punta quota 100 per dimenticare il rigore fallito: Gattuso l'ha subito difeso

Lorenzo Insigne punta a raggiungere quota 100 gol nel match di oggi sul campo dell'Hellas Verona per riscattare il rigore fallito mercoledì in Supercoppa contro la Juventus. Un errore dopo il quale Rino Gattuso gli ha mostrato vicinanza, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Gli è andata male e Lorenzo è stato confortato, sin dal primo momento, dall’affettuosità di Rino Gattuso che ha difeso il proprio capitano da ogni critica".