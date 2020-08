Insigne, quotazioni in rialzo: l'adduttore migliora, oggi proverà a correre e calciare

Le possibilità che Lorenzo Insigne possa scendere in campo sabato sera al Camp Nou aumentano con il passare delle ore. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'adduttore infiammato continua a migliorare. Tuttavia oggi sapremo di più, visto che il capitano del Napoli proverà a correre e calciare per capire se l'impatto col pallone sarà indolore. In quel caso, quasi certamente giocherebbe. Il test di questa mattina, dunque, potrebbe già essere decisivo secondo la Rosea.