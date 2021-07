Insigne rientra nei progetti di Spalletti: il tecnico spingerà per il rinnovo

Luciano Spalletti spingerà per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Lo stima, lo vuole al centro del suo progetto. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno: "Il capitano rientra nei suoi progetti, nel programma di rilancio di una squadra che da due anni non si qualifica per la Champions. Il contratto di Insigne è un nodo non di poco conto, e Spalletti dirà la sua perché le parti trovino un accordo".