Insigne show per i quotidiani: "Gara in scioltezza, scaccia undici metri di streghe"

Due rigori, due gol. Lorenzo Insigne risponde nel modo più godereccio, per i tifosi del Napoli, ai dubbi sulla sua fallibilità dal dischetto. Doppietta per l'attaccante nel 3-0 degli azzurri al Bologna, 7 per La Gazzetta dello Sport, che sottolinea: "È bello come i tifosi lo accompagnino sul dischetto". Stesso voto per Tuttosport ("Una gara in scioltezza, come i capitani dalla scorza solida sanno fare") e Il Mattino ("Altro che tirarsi indietro, il capitano è il capitano"). Si sale a 7,5 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Altro che Halloween, scaccia undici metri di streghe".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7