Insigne strappa applausi sui quotidiani: "La magia del talento in quel passo di danza..."

Una prestazione importante del Napoli, quella messa in campo ieri contro la Lazio, ma soprattutto una prestazione importante da parte di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro si è ritrovato, abbracciato anche dal pubblico del San Paolo che gli è riservato un forte applauso anche al momento del cambio. I quotidiani hanno posto Insigne al centro della vittoria azzurra, per alcuni risultato anche il migliore in campo. "La maglia del talento è in quel passo di danza che manda in confusione Luiz Felipe e restituisce al Napoli l'energia positiva", scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere della Sera 7.5

TuttoNapoli 7.5