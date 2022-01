Insigne titolare con la Salernitana? E' recuperato, ma Spalletti non ha ancora deciso

Lorenzo Insigne ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ed è dunque recuperato per la sfida di domenica con la Salernitana. Ma sarà già titolare o no? E' uno dei dubbi di Luciano Spalletti, secondo Tuttosport: "Questa decisione verrà presa soltanto poche ore prima del match, anche perchè il quadrilatero Lozano-Osimhen-Elmas-Mertens ha fornito un’ottima prestazione lunedì contro il Bologna e non è detto che non sia confermato anche per il prossimo match".