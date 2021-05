Insigne vuole tutto: col Verona per la Champions ed un record personale

Vuole prendersi tutto, Lorenzo Insigne: Da vero leader qual è ha messo in agenda alcuni appuntamenti da rispettare. Si parla del capitano del Napoli sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Avrà bisogno del suo tempo, comunque, il capitano del Napoli, anche se gli impegni si susseguiranno a velocità supersonica. Nel giro di cinque giorni dovrà definire la questione più impellente: conquistare uno dei due posti a disposizione per partecipare alla prossima Champions League e battere la concorrenza di Milan e Juventus. Ha tirato il gruppo, finora, l’attaccante. E, adesso, gli mancano appena 90 minuti per archiviare la pratica europea.

Certo, bisognerà fare i conti con il Verona, l’avversario di domenica sera, al Maradona. Ma se il Napoli non romperà proprio sulla linea del traguardo, allora l’ultimo impegno potrebbe trasformarsi in una pura formalità, anche se i veneti dovessero giocarsela fino in fondo. Per Lorenzo ci sarà la possibilità di migliorare il suo assoluto di 19 reti, stabilito con il gol alla Fiorentina".