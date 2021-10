Insulti razzisti a Koulibaly, CorSport: "Sotto la lente un giovane di 20-25 anni"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul caso degli insulti razzisti a Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli. "Sotto la lente un giovane di 20-25 anni" scrive il quotidiano. La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. La Fiorentina ha condannato duramente gli episodi dicendosi pronta a un Daspo a vita per i colpevoli e chiedendo però a tutti i club di Serie A lo stesso trattamento contro i razzisti. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Si studiano le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti al Franchi ma non solo: si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita.