Insulti social per i fuggitivi della Nazionale: Insigne e Verratti presi di mira

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sulla Nazionale azzurra e titola: “Italia, prove tecniche di futuro”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sulla Nazionale azzurra e titola: “Italia, prove tecniche di futuro”. Mancini perde i pezzi, in Turchia tocca ai giovani. Insulti sui social per i “fuggitivi” Insigne e Verratti che condizionano il ct. Spazio a Pessina, Tonali, Scamacca, Zaniolo e Raspadori.