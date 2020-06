Inter, a Napoli Conte potrà contare su quasi tutti: c'è un solo indisponibile

E' Matias Vecino l'unico giocatore al momento in forte dubbio per Napoli-Inter. Non c'è ancora l'ufficialità della data della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma tutto lascia pensare che si giochi il 13 giugno e come scrive Tuttosport l'uruguaiano è alle prese con un problema al ginocchio. C'è invece ottimismo sul recupero dei vari acciaccati: Bastoni, D'Ambrosio (ora rientrati in gruppo), Godin e De Vrij.