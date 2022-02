Inter, Caicedo è pronto: possibile convocazione per il Napoli

Ad Appiano Gentile si è rivisto in gruppo Felipe Caicedo, arrivato a gennaio dal Genoa ma subito stoppato da un affaticamento muscolare. L'attaccante ecuadoregno sta meglio e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe anche essere convocato per la gara di domani contro il Napoli: "L'altra novità confortante riguarda Felipe Caicedo, che con l'Inter non ha ancora esordito e che domani potrebbe essere tra i convocati per Napoli: l'ecuadoregno - arrivato dal Genoa come quinto attaccante - ieri si è infatti unito al gruppo per una parte di allenamento".