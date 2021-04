Inter, Conte ritrova Barella col Napoli: Perisic al vaglio, due nerazzurri out

Dopo due giorni di riposo, ieri l'Inter è tornata a sudare ad Appiano Gentile. In vista del Napoli, Conte riavrà Barella, che ha scontato la squalifica, mentre probabilmente resteranno out Kolarov e Vidal, che anche ieri si sono allenati a parte. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il cileno era tornato 21 giorni dopo l’operazione, ma aumentando i carichi ha dovuto rallentare per un problemino al ginocchio.

Chi invece si candida per una maglia da titolare è Perisic. Il croato già oggi potrebbe tornare in gruppo e proporsi come alternativa a Young, che comunque ha fatto bene in queste ultime partite in cui è mancato l'ex Bayern.