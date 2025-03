Inter e Napoli a pari punti a fine campionato? Cosa dice il regolamento

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti fra Inter e Napoli alla fine del campionato? La lotta Scudetto quest'anno è più viva che mai: nonostante il pesantissimo colpo dei nerazzurri a Bergamo contro l'Atalanta con la contemporanea frenata del Napoli a Venezia, gli azzurri sono ancora a -3 dalla vetta.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea: "Per quel che riguarda le prime due posizioni e la terzultima e la quartultima piazza si giocherebbero gli spareggi. Per lo scudetto, in una gara secca in casa della miglior squadra per classifica avulsa. Per stabilire l’ultima retrocessa, invece, sempre se due squadre dovessero arrivare a pari punti, si giocherà uno spareggio con andata e ritorno. Per definire le zone europee invece niente spareggi. Toccherà alla classifica avulsa stabilire chi arriva davanti all’altra".