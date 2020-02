Inter, Handanovic salta anche il Napoli: riflessioni su Viviano

Samir Handanovic restarà fuori anche con Napoli domani e Lazio domenica. Il tutore non basta, l’idea di recuperarlo per il derby era a metà fra la speranza e la pretattica - spiega la Gazzetta dello Sport -. I tempi si allungano, o meglio si uniformano a quelli classici per una “infrazione ossea” di un dito, anche se il mignolo, per un portiere: l’iter “normale” prevede sempre di almeno un mese di stop. In casa Inter sperano ancora di accorciarli, ma prudenza e calendario affollato (8 gare che possono diventare 9 nel prossimo mese) invitano a correre ai ripari". Tutto ciò ha indotto il club a cautelarsi e a contattare Emiliano Viviano: il suo ingaggio da svincolato è tema di discussione proprio in queste ore.