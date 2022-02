Inter, Inzaghi può recuperare un pezzo per Napoli. Ma non Gosens e Correa

Giornate decisive in casa Inter per il recupero di Felipe Caicedo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi l'attaccante effettuerà un esame per stabilire se il problema di lieve entità agli adduttori che gli aveva impedito di accomodarsi in panchina nel derby è stato definitivamente smaltito. Se l'esito dovesse dare l'ok il giocatore inizierebbe ad allenarsi con il resto del gruppo e potrebbe essere convocato per la trasferta del Diego Armando Maradona. Lontani dal recupero ancora invece Joaquin Correa e Robin Gosens.