Inter-Napoli, San Siro sarà stra-colmo: attesi ben 75.000 tifosi per lo scontro diretto

La sfida fra Inter e Napoli di mercoledì 4 gennaio sarà il miglior modo possibile per accogliere il 2023 calcistico in Italia

TuttoNapoli.net

La sfida fra Inter e Napoli di mercoledì 4 gennaio sarà il miglior modo possibile per accogliere il 2023 calcistico in Italia. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, lo stadio di San Siro sarà stra-colmo visto che sono attese ben 75.000 persone sugli spalti. Un pubblico delle grandi occasioni per uno scontro diretto che, pur essendo ancora a gennaio, dirà molto sui possibili sviluppi della seconda parte del campionato.