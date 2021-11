Inter-Napoli sarà anche Lautaro contro Osimhen: il Toro non segna da 40 giorni

Inter-Napoli, prossimo big match di Serie A, subito dopo la sosta, sarà anche l'occasione per goderci la sfida tra due dei migliori attaccanti del nostro campionato: Lautaro Martinez da una parte, Victor Osimhen dall'altra. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centravanti nigeriano è l'uomo più temuto dal mondo nerazzurro. La Rosea sull'argentino invece si esprime così:

"Guai però a sottovalutare l’orgoglio del campione ferito. Lautaro Martinez viene da un mese di digiuno (ultima rete il 2 ottobre in casa del Sassuolo, su rigore) e non segna su azione dal 25 settembre, splendida volée contro l’Atalanta. L’errore dal dischetto nel derby gli ha tolto il sonno per qualche giorno, non la voglia di tornare a essere l’uomo chiave di Inzaghi. Contro il Napoli segnò il primo gol pesante della sua avventura italiana, nei minuti di recupero del 26 dicembre 2018: sulla panchina nerazzurra c’era Spalletti, oggi artefice della rinascita del Napoli. Il Toro sogna un’altra notte così, ma il Napoli ha i numeri per credere nell’impresa".