Inter, niente turnover col Monza: Inzaghi vuole il +4 per mettere pressione al Napoli

L'Inter vuole una notte da +4 e per ottenerla dovrà vincere con il Monza. L'eventuale vittoria di questa sera contro i brianzoli permetterebbe infatti alla squadra di Inzaghi di allontanarsi, almeno momentaneamente, dal Napoli che invece giocherà domani con la pressione del risultato della sua diretta avversaria. Per l'occasione, quindi, Inzaghi schiererà la formazione titolare, con uno tra Lautaro e Thuram che partirà dalla panchina per avere forze fresche in caso di necessità.

Nel piano partita del tecnico c'è la volontà di chiudere il prima possibile i giochi per poi utilizzare i cambi e gestire le energie dei giocatori maggiormente impegnati in questo finale di stagione. Buona notizia per lo stesso Inzaghi che proprio nell'ottica di una buona gestione della rosa ritrova per la sfida di questa sera Carlos Augusto, come riporta Tuttosport.