"Irriconoscibile!", Fabian bocciato da tutti i quotidiani: "Rallenta l'azione, esce tra i fischi"

Fabian Ruiz non è più lui. Ha sofferto da play e da mesi non brilla più. Voto 5 da parte de La Gazzetta dello Sport, per cui è il peggiore in campo: "Sarà anche un problema di ruolo, ma lo spagnolo è ancora irriconoscibile. Il Napoli corre e lui rallenta l'azione. E come schermo difensivo non è efficace".

Identico voto, 5, per il Corriere dello Sport: "Con Gattuso fa il regista, ma ancora non si riconoscono i livelli di gioco del campionato scorso. Porta palla e non incide, mentre in fase difensiva non protegge i due centrali. Esce tra i fischi".

Voto 5.5 per il Corriere della Sera: "Inizio decente, poi si perde nel labirinto nerazzurro".

Voto 4.5 per Il Mattino.