Istituto Pascale, Normanno: "Non so se Osimhen ha portato la variante in Italia, ma c'è una cosa certa"

E' stato davvero Victor Osimhen a portare la variante africana del Covid-19 in Italia? "Io non lo so, a noi sono arrivati campioni anonimi, come sempre, del resto. Per quello che ne so io, il soggetto era asintomatico e ora è guarito completamente", spiega il dottor Nicola Normanno, responsabile della Struttura complessa di biologia cellulare e bioterapie dell’Istituto Pascale ai microfoni del Corriere della Sera. Ma ciò che è certo è che la variante è stata portata in Italia da un professionista proveniente dalla Nigeria "asintomatico e che ora è completamente guarito", prosegue lo scienziato.