Italia a Zenica, Corriere dello Sport: "Stadio fatiscente, Gattuso non può sbagliare"
L’Italia arriva a Zenica tra emozioni contrastanti ed un clima surreale, accompagnata dalle note di Toto Cutugno che fanno da sottofondo all'arrivo della squadra ritiro azzurro. Il Corriere dello Sport racconta un’atmosfera quasi surreale, segnata dalle ciminiere dell’area industriale e dal profilo della prigione locale. In questo scenario carico di significati, la squadra di Gennaro Gattuso si gioca tutto in novanta minuti.
Anche il campo si presenta come un’incognita concreta. Il terreno del Bilino Polje, con un’erba più alta del solito, ha già costretto Gattuso a rivedere i programmi. Lo stadio, giudicato datato e fatiscente dagli standard internazionali, alimenta polemiche sulla scelta della sede: nel mirino la gestione di Gianni Infantino, accusato di aver consentito che una sfida così delicata si disputi in un impianto ritenuto non adeguato all’importanza dell’evento
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