Italia, Gattuso riscuote consensi: "Quei cori per un CT non si sentivano da tempo"

C'è ancora aria di entusiasmo attorno alla prima della Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, riuscito a bagnare il suo esordio sulla panchina azzurra con un 5-0 ai danni dell'Estonia. E a tal proposito l'edizione odierna di Tuttosport ospita un articolo firmato da Xavier Jacobelli dal titolo 'Gattuso e quei cori per un ct che non si sentivano mai in uno stadio'.

Esordisce così Jacobelli nella sua analisi, che tenta di riportare le cose a una dimensione di assoluta genuinità: "Non le vedeva nessuno (…) Eppure nella mente e nel cuore di Gattuso sicuramente c'erano quelle due taniche piene di passione, di orgoglio, di entusiasmo che, quand'era alto così soffiava ai pescatori di Schiavonea, trasformandoli nei pali di una porta improvvisata". E dentro quelle taniche, scrive ancora, ha trovato la benzina per ripartire. "Finalmente - prosegue - abbiamo trovato l'Italia di 11 Ringhio". Una Nazionale che da quattro anni non segnava cinque gol in una partita ufficiale.

E ancora, prosegue e conclude Jacobelli: "Ricordate l'Italia neghittosa, indolente e pusillanime sbattuta dall'Europeo quattordici mesi fa? E avete presente la squadra squinternata, brutta e senz'anima, strapazzata dai vichinghi in giugno, poi faticosamente capace di battere la Moldavia, dopo aver rischiato di prenderle". Ecco, oggi quello spettro non c'è più ed è anche merito di Gattuso e dell'entusiasmo che ha portato attorno alla cornice azzurra.