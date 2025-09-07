Infortunio Lukaku, Il Mattino: nuovi test in Belgio e novità sui tempi di recupero

vedi letture

Arrivano novità sulle condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, fermo dall’estate a causa di un infortunio, sta proseguendo il suo percorso di recupero in patria, dove da giorni è seguito da uno staff medico specializzato. Come riportato da Il Mattino, nelle scorse ore l’ex Chelsea si è sottoposto a una nuova visita presso la struttura di Bruxelles che lo sta monitorando costantemente. L’esito ha confermato che il recupero procede secondo i programmi stabiliti.

Nei prossimi giorni Lukaku dovrebbe rientrare a Napoli per svolgere alcune sedute di riabilitazione al centro tecnico di Castel Volturno, prima di fare ritorno nuovamente in Belgio per completare il percorso rieducativo. Tempi di recupero? Sempre secondo il quotidiano partenopeo, Lukaku non sarà disponibile prima di dicembre.