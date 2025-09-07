Retroscena Politano, Il Mattino: Spalletti non l'ha mai perdonato dopo una "storia"

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, emergono retroscena sul rapporto tra Matteo Politano e Luciano Spalletti. Nonostante i trascorsi condivisi a Napoli, infatti, l’attaccante azzurro non è mai stato convocato dal tecnico toscano durante la sua esperienza come CT della Nazionale. Il quotidiano spiega come Politano non abbia mai realmente compreso le motivazioni dietro questa esclusione, ma un episodio specifico avrebbe segnato i rapporti.

Dopo l’eliminazione dell’Italia a Euro24, l’esterno del Napoli pubblicò una storia su Instagram con un’emoji raffigurante un omino con le braccia alzate e aperte, interpretato come un ironico “ops, mi dispiace”. Un gesto che Spalletti non avrebbe mai digerito e che, secondo il giornale, avrebbe pesato molto nelle decisioni successive del commissario tecnico.