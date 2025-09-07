Conte venerdì ha provato la coppia di difesa in vista di Fiorentina-Napoli

vedi letture

Antonio Conte nell'allenamento congiunto di venerdì contro l'Avellino ha provato la coppia di difesa Beukema-Buongiorno, che probabilmente partirà titolare contro la Fiorentina, alla luce dell'infortunio di Rrahmani. A scriverlo è La Repubblica: "Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. «Con Beukema ci vuole pazienza» , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato.

Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina. Ma tutto dipenderà da Rrahmani".