Fiorentina-Napoli aperta ai napoletani? CdM anticipa la decisione dell'Osservatorio

Sabato 13 settembre il Napoli sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina e per l’occasione potrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda l’organizzazione della trasferta. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, si va verso un ampliamento della capienza del settore ospiti rispetto agli attuali 340 posti disponibili. Una limitazione dovuta ai lavori di ristrutturazione in corso nell’impianto viola, ma che per il match contro gli azzurri potrebbe essere in parte superata, consentendo a un numero maggiore di sostenitori partenopei di seguire la squadra a Firenze.

Non è però l’unica novità in vista. Sempre secondo il quotidiano, starebbe prendendo corpo l’ipotesi di aprire la trasferta anche ai residenti in Campania, categoria spesso esclusa per ragioni di ordine pubblico. Una decisione in tal senso è attesa già nelle prossime ore, con le autorità competenti chiamate a sciogliere definitivamente il nodo.