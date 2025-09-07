Conte, weekend in Puglia: beccato dai tifosi, ecco com'è stato omaggiato

Due giorni di pausa per ricaricare le energie, poi di nuovo al lavoro. Antonio Conte ha concesso un weekend di libertà ai suoi giocatori e allo staff del Napoli, fissando la ripresa degli allenamenti per lunedì. L’allenatore azzurro ne ha approfittato per trascorrere qualche ora di relax in Puglia, una meta che frequenta spesso durante l’estate, scegliendo stavolta le spiagge di Porto Cesareo, nel cuore del Salento,a due passi dalla sua Lecce.

Come racconta Il Mattino, il tecnico non è passato inosservato tra bagnanti e tifosi presenti sul litorale. Alcuni sostenitori originari di Avellino, dopo averlo riconosciuto, hanno deciso di omaggiarlo con un regalo speciale: la celebre soppressata serinese, servita in maniera insolita ma simpatica, su un racchettone da spiaggia. Conte ha accolto con un sorriso la sorpresa, apprezzando il gesto e chiedendo addirittura del pane per gustare al meglio la prelibatezza irpina.