Politano sarà un perno della Nazionale di Gattuso: titolare anche contro Israele?
Matteo Politano ha conquistato la fiducia del nuovo CT della Nazionale, Gennaro Gattuso. Dopo anni di presenze sporadiche, l'attaccante del Napoli è tornato a essere un punto fermo della squadra azzurra, ripagando subito la fiducia del tecnico. Come riporta anche Il Mattino, Gattuso ha sempre avuto grande stima per Politano, tanto da richiederne l'acquisto al suo arrivo a Napoli. La fiducia è stata confermata: in occasione della sfida Italia-Israele, Politano scenderà ancora in campo dal primo minuto.
Nonostante il fitto calendario, Gattuso ha deciso di non fare turnover e di puntare ancora su di lui, consapevole che la qualificazione al Mondiale, e l'evitare una terza clamorosa eliminazione consecutiva, passa anche dal suo apporto.
