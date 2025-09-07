Zuliani attacca: "Ma che dice De Bruyne! Già ad Ischia non sopportano il Napoli"

Non si placa il dibattito attorno alle parole di Kevin De Bruyne, che nei giorni scorsi aveva definito “incredibile” la passione per il Napoli nel Sud Italia, sostenendo che tutti nel meridione tifassero per gli azzurri. Un’affermazione che ha fatto discutere e che non è passata inosservata al giornalista juventino Claudio Zuliani. Sul suo canale YouTube Zuliani ha ironizzato sul concetto espresso dal campione del Manchester City, sottolineando come la realtà sia ben diversa da quella descritta dal belga:

“Siamo al carnevale anticipato con maschere e carri. Sono riusciti a tirare dentro persino De Bruyne, che mente non sapendo quello che dice: nel Sud Italia sarebbero tutti tifosi del Napoli. E come no. Basterebbe andare a Ischia, l’isola più vicina, per rendersi conto che lì esiste un importante Juventus Club e che molti residenti non sopportano i napoletani”.