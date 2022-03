Italia, Mancini deve scegliere la quarta punta: deciderà in extremis, due i nomi

Balotelli o Joao Pedro? È questo uno dei dilemmi che Roberto Mancini scioglierà solo in extremis in vista delle convocazioni per i play off

Balotelli o Joao Pedro? È questo uno dei dilemmi che Roberto Mancini scioglierà solo in extremis in vista delle convocazioni per i play-off Mondiali della Nazionale italiana. È vero, si tratta di una scelta che riguarda comunque la quarta punta, visto che tre sono già certi della convocazione, ovvero Immobile, Belotti e Scamacca, ma è una decisione che in ogni caso farà discutere. Mancini convocherebbe sempre uno come Balotelli ma in questo caso la maggiore duttilità dell'italo-brasiliano potrebbe favorirne la chiamata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.