Italia, Mancini distrutto dai quotidiani: "A forza di esperimenti l'ampolla va in frantumi".

La Germania dopo la delusione con la Macedonia del Nord e la figuraccia con l'Argentina.

La Germania dopo la delusione con la Macedonia del Nord e la figuraccia con l'Argentina. Serata storta per la Nazionale di Roberto Mancini, tra i più criticati dalle pagelle del giorno dopo. Il voto più alto è 5, sulle pagine di Tuttosport: "Stavolta gli esperimenti non portano gli effetti desiderati". 4,5 per il Corriere dello Sport: "Partita sbagliata nel concetto e nell'interpretazione. La strada sarà lunga e faticosa, si sapeva". Si scende a 4 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ("Idee confuse, tutto sbagliato, piccoletti contro i giganti. Passo indietro clamoroso") e del Corriere della Sera: "L'assetto è pretenzioso e questo manda in difficoltà tutti. A forza di esperimenti l'ampolla va in frantumi".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4