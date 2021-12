Jacobelli su Tuttosport: "Napoli, Lazio e Atalanta provino a sfatare il tabù Europa League"

"Atalanta, adesso c'è l'altra Europa da conquistare", titola Xavier Jacobelli nel suo editoriale su Tuttosport. Il direttore del quotidiano si sofferma sulle difficoltà del Villareal in campionato, e su come il sottomarino si trasformi in Champions League, entrando con merito nelle sedici finaliste della competizione. Ora per l'Atalanta l'Europa League: "Ai nerazzurri, però, è vietato lasciarsi andare: quarti in classifica a quattro punti dal Milan capolista, sono più che mai in corsa nella lotta scudetto; lunedì conosceranno il nome dell’avversaria da affrontare il 17 e il 24 febbraio in Europa League; in Coppa Italia, della quale è stata finalista per due volte nell’arco delle ultime tre edizioni, l’Atalanta entrerà in scena il 12 gennaio negli ottavi. Come dire che la Dea della corsa non deve fermarsi, anche in campo internazionale. L’ultima squadra italiana a vincere la seconda competizione continentale, che all’epoca si chiamava Coppa Uefa, era stato il Parma di Alberto Malesani, addirittura nel ‘99: sarebbe ora di rompere il tabù e l’Atalanta, al pari di Napoli e Lazio, ha il dovere di provarci nonché la forza per rialzarsi subito".