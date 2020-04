Jogging, mezzi pubblici, parchi e spiagge: il programma dell'Italia per la Fase 2

Allentare il divieto di fare jogging all'aperto, ma solo per il tempo necessario e sempre da soli. L'Italia ha provato a farlo prima del 4 maggio, ma probabilmente le nuove misure entreranno in vigore con la Fase 2, nel mese prossimo. Per lo jogging servirà l'autocertificazione con l’orario di uscita da casa proprio per evitare che lo sport si trasformi nella scusa per rimanere fuori tutto il giorno. Parchi e ville pure resteranno chiusi fino al 4, vista anche la presenza dei ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio. Lo si legge sul Corriere della Sera.

METRO E MEZZI - Nulla ancora è stato deciso, ma le apertura possibili dopo il 4 maggio non contemplano in ogni caso che vengano eliminati i divieti di spostamento per i cittadini. Gli anziani, ad esempio, potrebbero essere chiamati a fare un altro sforzo e a restare in casa. Per quanto riguarda i mezzi, invece, prima di salire in metro bisognerà passare di fronte al termo-scanner per misurare la febbre e si potrà viaggiare solo a posti alternati, non più vicini come prima. Nelle stazioni e sulle fermate andrà rispettato il distanziamento sociale. Inoltre è possibile che si potrà andare nei lidi di balneazione in estate, ovviamente con ingressi contingentati.