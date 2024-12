Juan Jesus può tornare titolare: in campionato 0' dopo il disastro di Verona

Juan Jesus può tornare titolare: in campionato 0' dopo il disastro di Verona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il brasiliano prenderà il posto di Buongiorno nella difesa del Napoli per la sfida al Genoa. Per il centrale sarebbe un rientro in campionato, dove ha collezionato una sola presenza in stagione.

"Quello di Juan Jesus, invece, sarà (sarebbe) un ritorno dall’inizio in Serie A dopo quindici giornate in panchina: ha sostituito l’infortunato Buongiorno con l’Hellas, all’esordio, e poi non ha mai più frequentato il campionato. Soltanto la Coppa Italia, due volte: nei sedicesimi contro il Palermo con gol del 3-0 a coté e poi nei trantaduesimi all’Olimpico. Serata tremenda di affanni, da dimenticare, da cancellare al volo già sabato se le indicazioni diventeranno scelte definitive".