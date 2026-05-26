Idee per l'attacco: spunta il nome del 2005 Espi
Il Napoli continua a muoversi sul mercato in attesa di definire il nuovo allenatore. Secondo un articolo de Il Mattino, il club azzurro starebbe già valutando diversi profili offensivi per rinforzare il reparto avanzato della prossima stagione. Previsto, con l'addio previsto di Romelu Lukaku, un innesto per quel che riguarda il reparto offensivo.
Carlos Espi proposto al Napoli
Tra i nomi proposti nelle ultime ore ci sarebbe Carlos Espi, attaccante classe 2005 del Levante seguito però anche da altri club importanti. Il quotidiano evidenzia infatti che sul giocatore “non manca la concorrenza”, con Milan, Bologna e Bournemouth interessati al centravanti spagnolo. In particolare, il club inglese sarebbe pronto a sfruttare la forza economica della Premier League per provare a chiudere l’operazione.
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