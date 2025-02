Juan Jesus, voti altissimi: "Assist meraviglioso per Spina"

In attesa del rientro di Buongiorno, Juan Jesus si conferma certezza del Napoli. Ieri altra ottima prova con assist per Spinazzola. Voti alti sui quotidiani.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Marca Shomurodov, Dovbyk e tiene Dybala nel radar. Sbroglia nodi, viene alto in pressione e fa il regista difensivo: suo il lancio perfetto per il gol di Spina".

Voto 7 Tuttonapoli: "Due chiusure importanti in avvio, poi il lancio meraviglioso per il gol di Spina".

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport: "Bat-Juan supereroe nell'anno dello scudetto. L'assist per Spinazzola impreziosisce un'altra prova di personalità".