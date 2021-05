Juve, altra grana: lo spogliatoio non gradisce le troppe libertà di CR7

"Troppe libertà, lo spogliatoio non gradisce", scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito di Cristiano Ronaldo. CR7 è partito per Sassuolo con la squadra e salvo sorprese sarà accanto a Dybala dall'inizio, con l'argentino favorito su Morata. Difficile che Pirlo porti il portoghese per farlo accomodare in panchina: non è mai successo in stagione.

La foto postata prima della partenza riassume bene la sua posizione: senza nessun compagno intorno. CR7 è sempre stato un solitario, ma ora anche le scarne chiacchiere pre e post allenamento si sono ridotte al minimo sindacale. Ciò che è successo il giorno dopo la sconfitta con il Milan non ha fatto altro che aumentare le distanze con lo spogliatoio: la gita a Maranello con Agnelli ed Elkann ha sorpreso tutti, soprattutto perché in un giorno di riposo straordinario.