Juve, bilancio sistemato con le plusvalenza nei tempi previsti: operazioni per 160 mln

Prima degli obiettivi sul campo, fra campionato e la Champions League agostana, la Juventus aveva un'obiettivo da raggiungere entro la giornata di ieri. Quello di mettere a bilancio almeno 150 milio di euro di plusvalenze. Un obiettivo che, come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport, il ds Fabio Paratici ha raggiunto toccando quota 160.

Kean e Can sul podio - Fra le operazioni più remunerative spiccano quelle per il passaggio all'Everton di Moise Kean che ha generato una plusvalenza da 27 milioni di euro e quella di Emre Can al Dortmund che ha messo a referto un segno + da 14,7 milioni di euro.

Gli scambi - Degne di nota anche le plusvalenze ricavate dagli scambi di giocatori. Su tutte due: quella nata dall'operazione Danilo-Joao Cancelo con il Manchester City che ha generato un + 30,5 milioni di plusvalenza e quella conclusa nelle scorse ore col Barcellona per Arthur e Pjanic che racconta di una plusvalenza di quasi 42 milioni di euro.

Le meteore - Spazio infine a quei giocatori che sono stati di proprietà della Vecchia Signora senza mai scendere in campo con i colori bianconeri ma che hanno comunque prodotto utili. Come Leonardo Mancuso oggi all'Empoli (+3,3 mln), Han Kwang-Song ceduto all'Al-Duhail dopo pochi gettoni con l'Under23 (+ 3,4 mln), Mota Carvalho attualmente alle dipendenze di Berlusconi in quel di Monza (+ 2,3 mln) e infine Muratore ceduto all'Atalanta (+ 6,8 mln).